أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

الثلاثاء.. "إعلام النواب" تستضيف وزيرة الثقافة

03:04 ص الإثنين 10 ديسمبر 2018
الثلاثاء.. "إعلام النواب" تستضيف وزيرة الثقافة

وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم

(مصراوي):

تستضيف لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، غدًا الثلاثاء، وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس النواب - في بيان له - أنه تم تأجيل اجتماعين للجنة الثقافة والإعلام كان من المقرر انعقادهما اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن الاجتماع الأول للجنة يتعلق بطلب إحاطة من النائب عبدالحميد دمرداش بشأن "التأخر والبطء في منظومة البحث والتنقيب عن الآثار في المحافظات؛ ما أدى إلى تعطيل الاستفادة من الأراضي في خطط وبرامج التنمية في مشروعات ذات نفع عام"، والاجتماع الثاني يخص طلب إحاطة من النائب بلال حامد النحال بشأن "عدم انتهاء وزارة الآثار من عمليات البحث والتنقيب بالتلال الأثرية الموجودة داخل نطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة".​

وزيرة الثقافة مجلس النواب أسامة هيكل إيناس عبدالدايم

الخبر التالى:

الخشت يفتتح المؤتمر الدولي للمعلوماتية في "حاسبات القاهرة"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان