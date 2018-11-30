نقيب الصيادلة يعلن الانتهاء من المسودة النهائية لـ"هيئة الدواء المصرية"

كتب- أسامة عبد الكريم:

تصوير - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع "هيئة الدواء المصرية"، فيما يتم حالياً انتظار مناقشتها، عقب عرضها على مجلس النواب من قِبل النائب محمد سليم.

وأضاف عبيد، خلال كلمته بالجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، اليوم الجمعة، أنه تم استخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لـ800 صيدلي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن لجنة التعليم الصيدلي نظمت دورات عديدة برئاسة الدكتورة منى المهدي، شارك فيها ما يقرب من 11 ألف صيدلياً، كما تم تنظيم دورات للإسعافات الأولية، ومحاضرات حول الوقاية من السرطان.

وتابع نقيب الصيادلة: "أطلقنا حملة للقضاء على ظاهرة سلاسل الصيدليات بجميع المحافظات ونجحت النقابة في استصدار أحكام نهائية بإغلاق وإزالة لافتات لسلاسل الصيدليات، وإيقاف أخرى، وكان آخرها إسقاط عضوية 27 صيدليا في الدقهلية".

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