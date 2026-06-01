سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 يونيو 2026

كتب : ميريت نادي

03:26 م 01/06/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 7671 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7722 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6756 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 5791 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 54048 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب سعر جنيه الذهب البورصة المصرية

