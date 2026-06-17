ملخص مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026

حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب الجزائر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الأولى من كأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية المنتخب الأرجنتيني في اللقاء ليونيل ميسي، ليرفع عدد أهداف في تاريخ مشاركاته بالمونديال إلى 16 هدفا.

تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة الجزائر في كأس العالم 2026:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: جونزالو مونتيل، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، فاكوندو ميدينا.

خط الوسط: رودريجو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، تياجو ألمادا، لاوتارو مارتينيز.

وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب الجزائر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: عيسى ماندي، رايان آيت نوري، رفيق بلغالي، رامي بنسبعيني.

خط الوسط: فارس شايبي، هشام بوداوي، نبيل بن طالب، إبراهيم مازا.

خط الهجوم:أمين جويري، أنيس حاج موسى.

أبرز أحداث مباراة الجزائر والأرجنتين في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: هدف ملغي للأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي

الدقيقة 8: فرس شايبي يحرز الهدف الأول للجزائر في مرمى الأرجنتين

الدقيقة 9: حكم المباراة يلغي الهدف بداعي وجود تسلل على لاعب الجزائر

الدقيقة 15: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب الأرجنتين ولكن دون خطورة على مرمى الجزائر

الدقيقة 18: ليونيل ميسي يسجل الهدف الأول للأرجنتين في مرمى الجزائر

الدقيقة 25: توقف المباراة لتناول بعض السوائل

الدقيقة 33: محاولات من لاعبي الأرجنتين لتسجيل الهدف الثاني ولكن دفاع الجزائر يتصدى

الدقيقة 36: تسديدة قوية من ميسي تخرج أعلى مرمى الجزائر

الدقيقة 43: تسديدة قوية من لاعب منتخب الجزائر نخرج أعلى مرمى الأرجنتين

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: تسديدة قوية من ميسي تخرج أعلى مرمى الجزائر

الدقيقة 54: تسديدة قوية من لاعب منتخب الأرجنتين يتصدى لها حارس مرمى الجزائر

الدقيقة 60: ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني للأرجنتين في مرمى الجزائر

الدقيقة 65: تسديدة قوية من ميسي يتصدى لها لوكا زيدان حارس الجزائر

الدقيقة 72: ليونيل ميسي يسجل رقما تاريخيا لأطول فترة زمنية بين أول هدف للاعب وآخر هدف له في كأس العالم بفارق 20 عاما بين أول هدف وآخر هدف له

الدقيقة 78: ليونيل ميسي يسجل الهدف الثالث للأرجنتين في مرمى الجزائر

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة