انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.85% عند مستوى 50818 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.



وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%.



تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 80.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 104 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 29.7 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.13% عند مستوى 51256 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.



الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم



انخفض سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 بنسبة 7.56%، ليغلق على سعر 11 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 119 قرشًا.



وتراجع سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 7.20%، ليغلق على سعر 1.16 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.25 جنيه.



وانخفض سهم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.91%، ليغلق على سعر 31 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 33 قرشًا.



وتراجع سهم وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية بنسبة 6.14%، ليغلق على سعر 3.82 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.07 جنيه.



وهبط سهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 6.06%، ليغلق على سعر 1.55 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.65 جنيه.



الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم



ارتفع سهم قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار بنسبة 19.53%، ليغلق على سعر 3.55 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.97 جنيه.



وصعد سهم تايكون انفستمنتس هولدنج بنسبة 9.62%، ليغلق على سعر 21.65 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 19.75 جنيه.



وزاد سهم العربية للمحابس بنسبة 8.92%، ليغلق على سعر 11.97 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 10.99 جنيه.



وارتفع سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 4.99%، ليغلق على سعر 8.2 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.81 جنيه.



وصعد سهم يو للتمويل الاستهلاكى بنسبة 4.55%، ليغلق على سعر 11.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11 جنيهًا.