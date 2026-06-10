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انخفاض أسعار اللحوم والعدس والفول خلال تعاملات اليوم

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

12:40 م 10/06/2026

أسعار السلع الأساسية

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انخفضت أسعار الأرز، والفول، وزيت الذرة، واللحوم، والعدس، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.74 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.02 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.33 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 100.66 جنيه، بزيادة 1.7 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.22 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.91 جنيه، بتراجع 85 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.48 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.16 جنيه، بتراجع 19 قروش.

لتر زيت الذرة: 120.82 جنيه، بتراجع 2.9 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 428.11 جنيه، بتراجع 13.24 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104.34 جنيه، بزيادة 2.01 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.14 جنيه، بتراجع 1.28 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.61 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 145.35 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 285.39 جنيه، بتراجع 2.28 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.53 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 107.49 جنيه، بتراجع 1.47 جنيه.

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أسعار السلع الأساسية أسعار الدقيق أسعار الزيت أسعار الأرز

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