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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. ارتفاع البلطي

كتب : أحمد الخطيب

12:11 م 10/06/2026

أسعار الأسماك

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ارتفعت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والبربون، والبوري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والقشر بياض، مقارنة بأسعار أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 180 جنيهًا و300 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 جنيهًا و310 جنيه، بزيادة 110 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

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أسعار السمك البلطي أسعار الكابوريا أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

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