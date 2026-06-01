ثروة الوليد بن طلال تقفز بنحو1.7 مليار دولار في يوم واحد.. ما السبب؟

كتب : آية محمد

01:28 م 01/06/2026

قفزت ثروة الأمير الوليد بن طلال بنحو 1.7 مليار دولار لتصل إلى 24.4 مليار دولار، وفقا لمؤشر فوربس اللحظي للمليارديرات.

وبحسب المؤشر، تمثل هذه الزيادة نموا بنسبة 7.65% مقارنة بإغلاق اليوم السابق، ليحتل الأمير الوليد بن طلال المرتبة 107 عالميا بين أغنى أثرياء العالم.

لماذا قفزت ثروة الوليد بن طلال؟

تمتلك"المملكة القابضة" مع المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال حصة مجمعة في "سبيس إكس" تبلغ 0.63%، في وقت تتأهب الشركة التابعة لإيلون ماسك لما قد يكون أكبر طرح في تاريخ البورصات العالمية، وفق ما نشرته منصة "الشرق".

كان سهم "المملكة القابضة" قد قفز 19.32% في تداولات السوق السعودية من أسبوعين، ليغلق عند 12.35 ريال قبل عطلة عيد الأضحى، وسط ترقب لمكاسب الشركة مع اقتراب طرح "سبيس إكس".

خلال الشهر الماضي، تقدمت "سبيس إكس" رسمياً بطلب الطرح العام الأولي. وتستهدف أكبر شركة خاصة، والتي يقودها أغنى شخص في العالم، جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار في إدراجها عند تقييم يتجاوز تريليوني دولار.

