إعلان

أرباح "جهينة" تقفز 123% خلال الربع الأول من 2026

كتب : ميريت نادي

01:09 م 01/06/2026

شركة جهينة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفزت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية بنحو 123% خلال الربع الأول من عام 2026، إلى نحو 668.7 مليون جنيه، مقارنة بأرباح 299.6 مليون جنيه للفترة المماثلة من عام 2025، وفق إفصاح لها بالبورصة اليوم.

وأشار الشركة إلى أن صافي المبيعات ارتفع بنحو 26% إلى 8.59 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نصيب السهم من صافي الربح وصل إلى 0.57 جنيه، مقابل 0.25 جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

شركة جهينة

هي شركة متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر ومنتجات الطهي، وتأسست في عام 1983 وتم إدراج أسهم الشركة رسمياً في البورصة المصرية في 18 مايو 2010.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة جهينة القوائم المالية البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نتنياهو يطلب من المحكمة تعليق جلسة محاكمته لحضور احتفالات.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

نتنياهو يطلب من المحكمة تعليق جلسة محاكمته لحضور احتفالات.. ما القصة؟
هل يتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي؟.. مصدر يجيب
رياضة محلية

هل يتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي؟.. مصدر يجيب
وزير إسرائيلي: لم نحقق نصرًا حاسمًا في غزة ولبنان وإيران
شئون عربية و دولية

وزير إسرائيلي: لم نحقق نصرًا حاسمًا في غزة ولبنان وإيران
بعد شائعات استقالة بزشكيان.. هل يوجد خلاف بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري؟
شئون عربية و دولية

بعد شائعات استقالة بزشكيان.. هل يوجد خلاف بين الرئيس الإيراني والحرس الثوري؟
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين
حوادث وقضايا

زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث المريوطية" بالبدرشين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
حكم نهائي.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد