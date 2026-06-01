أرباح "جهينة" تقفز 123% خلال الربع الأول من 2026

قفزت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية بنحو 123% خلال الربع الأول من عام 2026، إلى نحو 668.7 مليون جنيه، مقارنة بأرباح 299.6 مليون جنيه للفترة المماثلة من عام 2025، وفق إفصاح لها بالبورصة اليوم.

وأشار الشركة إلى أن صافي المبيعات ارتفع بنحو 26% إلى 8.59 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نصيب السهم من صافي الربح وصل إلى 0.57 جنيه، مقابل 0.25 جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

شركة جهينة

هي شركة متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر ومنتجات الطهي، وتأسست في عام 1983 وتم إدراج أسهم الشركة رسمياً في البورصة المصرية في 18 مايو 2010.