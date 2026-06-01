ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 1-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4515 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5805 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6770 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7735 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77350 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240558 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 4519 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.