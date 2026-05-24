حلفاء ماسك على أعتاب المليارات بعد الطرح المرتقب لـ"سبيس إكس"

تتجه الأنظار إلى الاكتتاب العام المرتقب لشركة "سبيس إكس"، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة الثروات داخل قطاع التكنولوجيا والفضاء، مع توقعات بتحول عدد من كبار التنفيذيين والمستثمرين المقربين من إيلون ماسك إلى مليارديرات جدد حال وصول تقييم الشركة إلى نحو تريليوني دولار.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن الطرح المنتظر لن يقتصر تأثيره على زيادة ثروة إيلون ماسك، بل سيمتد إلى عدد من أبرز حلفائه داخل الشركة وخارجها، من بينهم جوين شوتويل رئيسة الشركة، وبريت جونسن المدير المالي، إلى جانب مستثمرين مبكرين ارتبطوا بماسك منذ أيام "باي بال".

من شوتويل إلى نوسيك.. من الرابح الأكبر من اكتتاب "سبيس إكس"؟

وتشير التقديرات إلى أن حصة جوين شوتويل قد ترتفع إلى نحو ملياري دولار عند تقييم الشركة بتريليوني دولار، بينما قد تصل قيمة حصة المدير المالي بريت جونسن إلى 1.4 مليار دولار.

كما يعد لوك نوسيك، أحد مؤسسي "باي بال" والمستثمر المبكر في "سبيس إكس"، من أبرز المستفيدين من الطرح، إذ قد ترتفع قيمة حصته من 2.5 مليار دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار حال تنفيذ الاكتتاب بالتقييم المستهدف.

ويتوقع أن يتم تسعير الاكتتاب خلال يونيو المقبل، على أن يبدأ التداول بعدها مباشرة، وسط ترقب واسع من الأسواق العالمية لهذا الطرح الذي قد يصبح أحد أكبر الاكتتابات في قطاع التكنولوجيا والفضاء.

جوين شوتويل.. الوجه التنفيذي الأبرز داخل "سبيس إكس"

تعد جوين شوتويل، البالغة من العمر 62 عامًا، واحدة من أوائل الموظفين الذين انضموا إلى "سبيس إكس" منذ تأسيسها عام 2002، حيث بدأت بإدارة مبيعات صاروخ "فالكون 1"، قبل أن تتولى لاحقًا منصب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات.

وعلى مدار سنوات، أصبحت شوتويل الواجهة التنفيذية والإعلامية للشركة في الوقت الذي توسع فيه ماسك في إدارة شركاته الأخرى.

وتمتلك شوتويل نحو 12.4 مليون سهم بشكل مباشر وعبر صناديق استئمانية، إلى جانب خيارات أسهم إضافية، فيما بلغت تعويضاتها خلال العام الماضي نحو 85.8 مليون دولار، وفقًا لنشرة الاكتتاب.

بريت جونسن.. رجل المال الذي قاد علاقات المستثمرين

انضم بريت جونسن إلى "سبيس إكس" عام 2011 بعد مسيرة في شركات تكنولوجية كبرى، من بينها "برودكوم" و"مايندسبيد".

ولعب جونسن دورًا رئيسيًا في إدارة علاقات المستثمرين داخل الشركة، خاصة مع حفاظ "سبيس إكس" لسنوات على سرية بياناتها المالية باعتبارها واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم.

وكان جونسن قد أوضح في رسالة داخلية سابقة أن هدف الاكتتاب يتمثل في جمع رؤوس أموال ضخمة تدعم خطط التوسع المستقبلية للشركة.

لوك نوسيك.. شريك "باي بال" الذي راهن مبكرًا على "سبيس إكس"

يعتبر لوك نوسيك من أوائل المستثمرين الذين دعموا "سبيس إكس" منذ عام 2008، كما انضم إلى مجلس إدارتها في الفترة نفسها.

وترتبط علاقة نوسيك بإيلون ماسك منذ فترة "باي بال"، حيث كان أحد مؤسسي الشركة ونائب رئيس قسم التسويق والاستراتيجية.

وبعد بيع "باي بال"، شارك نوسيك في تأسيس صندوق "فاوندرز فاند" مع بيتر ثيل، قبل أن يؤسس لاحقًا شركته الاستثمارية الخاصة "جيجافند"، والتي ضخت استثمارات ضخمة في "سبيس إكس" و"نيورالينك" و"بورينج".

ويمتلك نوسيك حاليًا ما يقرب من 25 مليون سهم مباشر في الشركة، إلى جانب حصص أخرى عبر شركاته الاستثمارية.

أنطونيو جراسياس.. المستثمر الأقرب إلى إمبراطورية ماسك

يبرز أيضًا اسم أنطونيو جراسياس، مؤسس شركة "فالور إيكويتي بارتنرز"، باعتباره أحد أكبر الداعمين التاريخيين لشركات إيلون ماسك.

واستثمرت شركته لأول مرة في "تسلا" عام 2005، قبل أن تصبح من كبار المساهمين في "سبيس إكس".

وتقدر القيمة الحالية لحصته في "سبيس إكس" بنحو 5.9 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزها 11 مليار دولار حال تنفيذ الطرح بالتقييم المستهدف.

كما يشغل جراسياس عضوية مجالس إدارة عدد من شركات ماسك، بينها "نيورالينك" و"بورينج"، وسبق أن كان عضوًا بمجلس إدارة "تسلا" لسنوات طويلة.