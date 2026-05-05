أكد خبراء في سوق المال، أثناء حديثهم لمصراوي، أن تنويع المحفظة الاستثمارية يعد أفضل وسيلة للأفراد للحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، خاصة مع تزايد توجه المواطنين نحو الاستثمار في الفترة الحالية، بحثًا عن بدائل تحقق عوائد مناسبة في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأتفق الخبراء أن القرار الاستثماري يظل قرارًا فرديًا في المقام الأول، يعتمد على الأهداف المالية والقدرة على تحمل المخاطر، مع أهمية تحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة.

العاملين الأساسيين في تحديد نوع الاستثمار

وقالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن القدرة المالية للمستثمر ومستوى تحمله للمخاطر يمثلان العاملين الأساسيين في تحديد نوع الاستثمار الأنسب لكل فرد.

وأوضحت رمسيس، أن محدودية القدرة المالية قد تفرض على البعض خيارات استثمارية ضيقة، ما يستدعي ضرورة الإلمام الكامل بطبيعة هذه الأدوات لتجنب الخسائر، مشيرة إلى أنه في حال توافر سيولة أكبر مع قدرة على تحمل المخاطر، يمكن التوجه إلى الاستثمار في الأسهم، التي قد تحقق أرباحًا رأسمالية جيدة على المدى المتوسط والطويل، بشرط التحلي بالصبر.

التنوع هو الاستثمار الأفضل

وأضافت رمسيس، أن أفضل استثمار لا يقتصر على أداة واحدة، بل يقوم على تنويع المحفظة الاستثمارية، من خلال توزيع الأصول بشكل متوازن، مثل تخصيص جزء للأسهم، وآخر للذهب، وجزء للفضة، إلى جانب الاحتفاظ بسيولة نقدية، بما يتيح الاستفادة من الفرص المختلفة في السوق.

ونصحت رمسيس، بضرورة متابعة معدلات التضخم واتجاهاتها، إلى جانب مراقبة أسعار الفائدة في البنوك، مع الحرص على تحقيق عائد استثماري يتجاوز العائد البنكي خلال فترة زمنية محددة.

يختلف الاستثمار وفقًا لاحتياجات كل شخص

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن اختيار الاستثمار المناسب يختلف من شخص لآخر وفقًا لاحتياجاته وقدرته على تحمل المخاطر، بالإضافة إلى مصادر دخله وإمكاناته المالية.

وأوضح نجلة، أن تنويع المحفظة الاستثمارية يظل الخيار الأفضل، بحيث تشمل أدوات متعددة تتناسب مع أهداف كل مستثمر، مشيرًا إلى أن شريحة كبيرة من الأفراد تفضل الأدوات منخفضة المخاطر، التي توفر دخلًا دوريًا، مثل الصناديق النقدية والودائع البنكية وأذون الخزانة.

وأضاف نجلة، أن الأفراد الذين يمتلكون فوائض مالية، ويميلون إلى تجنب المخاطر مع الحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم على المدى الطويل، غالبًا ما يتجهون إلى الاستثمار في الذهب.

