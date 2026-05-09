ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر والأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم السبت 9-5-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والخيار البلدي، ومقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و27.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

