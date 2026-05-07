الفضة ترتفع 4.8%.. صعود الفضة عالميا ينعكس على الأسعار في مصر

سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، إذ صعدت بنحو 4.87% لتصل إلى 81.11 دولارًا للأونصة، في ظل موجة صعود قوية مدفوعة بعوامل عالمية ومحلية.

وكشف تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" عن تطورات لافتة في سوق الفضة في مصر، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، في تحرك يعكس تغيرًا واضحًا في اتجاه السوق، مدعومًا بمزيج من العوامل، أبرزها تحسن مؤشرات التهدئة الجيوسياسية وتراجع الدولار الأمريكي.

وأوضح التقرير أن سعر الفضة عيار 999 ارتفع من 126.12 جنيهًا يوم الثلاثاء الماضي إلى 128 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 1.88 جنيه بنسبة 1.49%.

كما سجل عيار 925 نحو 118.5 جنيه، وعيار 800 حوالي 102.5 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة 948 جنيهًا، في حين اقتربت الأوقية عالميًا من 78 دولارًا، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق.

وأشار إلى أن المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع يتمثل في تحسن احتمالات السلام في الشرق الأوسط، خاصة مع التطورات الإيجابية في مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس على تراجع أسعار النفط بأكثر من 3%، وأسهم في تخفيف الضغوط التضخمية عالميًا، ما عزز جاذبية الفضة كملاذ آمن، بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته خلال شهرين.

وعلى الصعيد المحلي، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للتراجع، مسجلًا 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع أمس، مقارنة بـ53.69 جنيه للشراء و53.79 جنيه للبيع في اليوم السابق، وهو ما دعم الطلب على الفضة عبر خفض تكلفة الاستيراد نسبيًا.

قفزة عالمية قوية تدعم السوق المحلي

أكد التقرير أن العامل العالمي كان الأكثر تأثيرًا، إذ ارتفعت الفضة إلى نحو 76.20 دولارًا للأونصة أمس، محققة مكاسب يومية 4.63% مقارنة بـ72.83 دولارًا في اليوم السابق، إلى جانب مكاسب أسبوعية 6.52% وشهرية 4.60%، مدفوعة بتحسن معنويات الأسواق وزيادة الإقبال على المعادن النفيسة.

في المقابل، لا تزال بعض الضغوط قائمة، أبرزها السياسة النقدية الأمريكية، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بين 3.5% و3.75%، ما يحد من وتيرة صعود المعادن غير المدرة للعائد، إلى جانب استمرار التضخم في الولايات المتحدة عند 3.3%.

وأضاف التقرير أن الطلب الصناعي على الفضة يظل قويًا، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، التي تجاوزت 715 مليار دولار، ما يعزز استخدام الفضة في الصناعات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.

توقعات أسعار الفضة في مصر

رجح تقرير "الملاذ الآمن" استمرار الاتجاه الصاعد لأسعار الفضة على المدى القصير، ولكن بوتيرة حذرة، في ظل توازن بين العوامل الداعمة والضاغطة.

وأوضح أن أبرز عوامل الدعم تشمل تحسن الأوضاع الجيوسياسية، وضعف الدولار، وقوة الطلب الصناعي، بينما تتمثل الضغوط في استمرار التضخم العالمي، والسياسة النقدية المتشددة، وعدم اليقين الجيوسياسي.

واختتم التقرير بأن السوق مرشح لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ضعف الدولار وتحسن معنويات المستثمرين، مع التحذير من احتمالات تقلبات مفاجئة.