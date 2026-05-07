منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراخيص مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، لـ 3 شركات، تعمل في مجالات الرعاية الصحية والتأمين وتداول الأوراق المالية.

أول شركة لإدارة برامج الرعاية الصحية

وجاء في بيان الهيئة، أنها وافقت على تأسيس شركة "فوري للرعاية الصحية – تريميد" لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية كأول شركة تؤسس لمزاولة هذا النشاط المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد وقرار الهيئة بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط، ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وحصولهم على رعاية متطورة، ودعمًا لجهود الشمول المالي.

ووافقت الهيئة أيضًا على الترخيص لشركة "مصر لوساطة إعادة التأمين" لمزاولة النشاط وقيدها بسجل وسطاء إعادة التأمين، كما وافقت على الترخيص لشركة "هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات" بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

تمنح الهيئة الموافقات والتراخيص في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، إضافة إلى تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأنشطة، وتصدر هذه القرارات استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص، المختصة بدراسة طلبات التأسيس وإضافة الأنشطة وفتح أو نقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية وأنظمة الإثابة، إضافة إلى النظر في تغيير المظلة القانونية وطلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط.