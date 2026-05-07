صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 10% بالربع الأول 2026

ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة في مصر إلى 862 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، مقابل 787 مليون دولار في نفس الفترة من 2025، بنسبة نمو تقارب 10%، وفق بيانات المجلس التصديري.

وأوضح المجلس أن هذا النمو يعكس تحسن تنافسية المنتج المحلي واستمرار الطلب الخارجي، مع التزام المصانع بمعايير الجودة العالمية وزيادة اندماجها في سلاسل الإمداد الدولية.

وعلى مستوى الأسواق، سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة 329 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار بنمو 14%، بينما قفزت الصادرات إلى أوروبا إلى 379 مليون دولار مقابل 313 مليون دولار بنمو 21%.

الأسواق الأوروبية والأمريكية تتصدر صادات مصر

واستحوذت أوروبا على 44% من إجمالي الصادرات، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 38%، فيما بلغت حصة الدول العربية 13.4%.

وعلى مستوى الدول، ارتفعت الصادرات إلى تركيا إلى 101 مليون دولار بنمو 5%، بينما سجلت إيطاليا أعلى معدل نمو بنسبة 103% لتصل إلى 24 مليون دولار.

ومن حيث المنتجات، تصدرت البنطلونات القائمة بقيمة 332 مليون دولار بنمو 16%، تلتها القمصان النسائية والقمصان المنسوجة بقيمة 114 مليون دولار بنمو 12%.

وأكد المجلس أن القطاع يواصل تعزيز مكانته كأحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، مدعومًا بزيادة الطلب العالمي وتوجه الشركات لإعادة توزيع سلاسل الإنتاج بعيدًا عن آسيا.