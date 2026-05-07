ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-5-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والسكر، والعدس، واللحوم، والمسلي الصناعي، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.74 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.76 جنيه، بزيادة 3 جنيهات.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.79 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 97.69 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 31.81 جنيه، بتراجع 2.53 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.2 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.96 جنيه، بتراجع 2.74 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.52 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 422.23 جنيه، بتراجع 1.92 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.91 جنيه، بزيادة 86 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 24.26 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.86 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 144.94 جنيه، بزيادة 22.83 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 284.06 جنيه، بزيادة 7.89 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.23 جنيه، بزيادة 1.67 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 104.3 جنيه، بتراجع 11.13 جنيه.