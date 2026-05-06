سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 6 مايو 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7935 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8013 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7011 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 6009 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 56088 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.