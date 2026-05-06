أعلنت الشركة المشغلة لناقلة المواد الكيماوية "سي.إس أنثيم"، أن الناقلة خرجت من مضيق هرمز الاثنين، لتصبح ثاني سفينة تجارية ‌ترفع العلم الأمريكي ترد أنباء عن مغادرتها ذلك الممر المائي الحيوي برفقة أصول عسكرية أمريكية.

كانت شركة ميرسك ذكرت، أن السفينة "ألايانس فيرفاكس" خرجت من الخليج عبر المضيق، وهي سفينة لنقل المركبات ترفع علم الولايات المتحدة وتديرها شركة "فاريل لاينز" التابعة لميرسك.

قالت ⁠شركة "كراولي-ستينا مارين سولوشنز" المشغلة للسفينة "سي.إس أنثيم" في بيان: "أتمت السفينة سي.إس أنثيم، التي تديرها شركة كراولي، عبورها مضيق هرمز بأمان".

وأفادت 3 مصادر، أن 3 سفن أخرى ترفع العلم الأمريكي لا تزال في الخليج منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، إذ أن إحدى هذه السفن هي ناقلة المنتجات النفطية ستينا إمبراتيف، التي أصيبت بقذيفتين مجهولتين في ميناء البحرين مطلع مارس، مما تسبب في اندلاع حريق ‌على ⁠متنها.

وقالت المصادر إنها تخضع الآن للصيانة في حوض جاف بالخليج.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها تساعد في إعادة حركة الملاحة التجارية عبر المضيق.

وأضافت أن مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الخليج ⁠بموجب توجيهات تعرف باسم "مشروع الحرية".

كان نحو 20% من نفط العالم يمر عبر مضيق هرمز قبل قيام إيران بإغلاقه فعليا وفرض الولايات المتحدة حصارا ⁠على موانئ الجمهورية الإسلامية.

كانت السفينتان "سي.إس أنثيم" و"ألاينس فيرفاكس" من بين مئات السفن التي علقت في الخليج العربي مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز ⁠مطلع مارس.

وأكدت ميرسك، أن عبور "ألاينس فيرفاكس" تم بسلام وأن جميع أفراد طاقمها بخير.

وذكرت مصادر، أن طاقم "سي.إس أنثيم" تغير قبل أسابيع، وأن عملية الخروج اتسمت بالسلاسة، وفقا لرويترز.