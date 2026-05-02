خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو وطرق السداد

في ظل التوسع في الخدمات الرقمية وتعدد قنوات الدفع، لم يعد التعامل مع فاتورة التليفون الأرضي مقتصرا على الطرق التقليدية بل أصبح بالإمكان إنجاز كل ما يتعلق بالاستعلام والسداد بسهولة من خلال الهاتف أو الإنترنت أو نقاط الدفع المنتشرة، بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار الطريقة الأنسب لهم.

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل تتيح للعملاء متابعة فاتورة التليفون الأرضي وسدادها بسهولة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق دفع الفاتورة والاستعلام عنها:

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

1- خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية مثل: فوري، وإي آند موني، واورنج كاش، وفودافون كاش، ووي باي، إلى جانب ماكينات شركات الدفع مثل سداد، وBee، وخدماتي، وأمان، والأهلي ممكن، ومصاري.

2- الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق "My WE".

3- مراكز الشركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

4- مكاتب البريد المصري.

5- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

طرق الاستعلام عن الفاتورة

1- الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف الأرضي.

2- الاتصال بالخط الساخن لخدمة العملاء "19777" وإدخال رقم الهاتف الأرضي.

3- تطبيق "My WE" على الهواتف الذكية.

