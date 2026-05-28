تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى في شهرين، وقال تقرير لوكالة رويترز إن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران أدت إلى ارتفاع الدولار وصعود أسعار النفط.

صباح اليوم، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 4388.76 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ‌انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 26 مارس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.4% إلى 4386 دولارا.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع ما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

تأثير الإنذارات الكاذبة

ونقلت رويترز عن مات سيمبسون المحلل الكبير لدى ستون إكس، قوله "لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية متصاعدة، وتلقينا الكثير من الإنذارات الكاذبة بشأن مفاوضات اتفاق السلام. لذا أعتقد أن الإقبال على الدولار سيظل مستمرا وهذا يعني أن الذهب سيظل تحت الضغط على الأرجح".

وهاجم الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، قاعدة جوية أمريكية، ردا على غارات نفذها الجيش الأمريكي استهدفت عملية لطائرات إيرانية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز، بعد ساعات من نفي الرئيس دونالد ترامب تقريرا إيرانيا بشأن اتفاق لاستعادة حركة المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وقال مسؤول أمريكي، لرويترز إن الجيش أسقط 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية وقصف مركز تحكم أرضي في مدينة بندر عباس الساحلية كان على وشك إطلاق مسيرة خامسة.

النفط يصعد.. والعالم يترقب

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الخميس بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القاعدة.

ويمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويُنظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 73.36 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.1% متراجعا إلى إلى 1897.80 دولار، ولامس كلاهما في وقت سابق أدنى مستوى في نحو شهر. وانخفض البلاديوم 1.2% إلى 1373.58 دولار.