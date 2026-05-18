رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات يصل مكة ويطمئن على الحجاج

كتب : دينا خالد

11:52 ص 18/05/2026 تعديل في 11:53 ص
    رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات يصل مكة
وصل أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة.

ونقل الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عقب وصوله تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لكافة الحجاج المصريين وحجاج الجمعيات الأهلية، وتأكيدها على أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية ببذل قصارى الجهود لتذليل أية تحديات أمام الحجاج كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر ويعودون بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وحرص عبد الموجود على الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بحجاج الجمعيات الأهلية من حيث التسكين وتوفير كافة الخدمات سواء الطبية بالتنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المتواجدة في الأراضي المقدسة، أو الإعاشة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها بعثة حج الجمعيات الأهلية.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ليقيم فيها حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران.

كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم.

