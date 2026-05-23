موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر يونيو

كتب : دينا خالد

10:19 ص 23/05/2026

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم الاثنين، الموافق 15 يونيو.

ويمكن للمستفيدين الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

هل هناك زيادة جديدة منتظرة في الدعم النقدي تكافل وكرامة؟

لا يوجد حديث حتى الآن عن أي زيادات في الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وكانت أخر زيادة أعلنتها الحكومة للدعم النقدي "تكافل وكرامة"، في أبريل 2025 بنسبة 25%، وذلك بعد توجيهات رئاسية بإقرار حزمة لتحسين دخول المواطنين للمساعدة في مواجهة التضخم.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

