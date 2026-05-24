الهند ترفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال 8 أيام.. ما السبب؟

رفعت شركات التكرير الحكومية في الهند أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال 8 أيام، في محاولة لتقليص خسائر بيع الوقود بأسعار مدعومة واحتواء الارتفاع القوي في معدلات الطلب، وسط تداعيات الحرب الإيرانية واضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب وكالة "بلومبرج”، ارتفعت أسعار البنزين والسولار بنحو 1% أو أقل من روبية واحدة للتر، ليصل سعر البنزين في العاصمة نيودلهي إلى 99.51 روبية للتر، بينما سجل السولار 92.49 روبية، مع اختلاف الأسعار بين الولايات وفقًا للضرائب المحلية.

وشملت الزيادات أيضًا شركات "بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم"، لترتفع أسعار السولار في الهند بنحو 5.5% والبنزين 5% خلال أكثر من أسبوع فقط.

كما رفعت شركة "إندرابراستا غاز" أسعار الغاز الطبيعي المضغوط بنسبة 1% في جميع المناطق التي تعمل بها.

اضطرابات هرمز تضغط سوق الطاقة الهندي

تواجه الهند ضغوطًا متزايدة بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز، الذي تعرض لاضطرابات حادة منذ اندلاع الحرب الإيرانية في فبراير الماضي.

ودفعت الأزمة الحكومة الهندية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار النفط، في وقت تتعرض فيه الروبية لضغوط قوية مع تسجيل الأسواق المحلية موجات خروج قياسية للاستثمارات الأجنبية.

ورغم استمرار معدل التضخم الاستهلاكي دون مستهدف البنك المركزي البالغ 4%، فإن الضغوط تتزايد على الشركات لتمرير تكاليف الطاقة المرتفعة إلى المستهلكين، خاصة بعد تضاعف معدل تضخم أسعار الجملة إلى 8.3% خلال أبريل الماضي.

وكانت شركات التكرير الحكومية، التي تستحوذ على نحو 90% من سوق الوقود الهندية، قد رفعت أسعار الوقود لأول مرة منذ 4 سنوات خلال مايو الجاري بأكثر من 3%، قبل أن تلجأ إلى زيادات تدريجية لتجنب صدمة سعرية كبيرة للمستهلكين.

وكشفت شركة "بهارات بتروليوم" أن خسائر بيع السولار تصل إلى ما بين 25 و30 روبية للتر، بينما تتراوح خسائر البنزين بين 10 و14 روبية للتر، مقارنة بأسعار أعلى لدى شركات القطاع الخاص.

وأدى اتساع الفجوة السعرية إلى زيادة الإقبال على محطات الوقود الحكومية، مع تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات، وهو ما تسبب في موجات شراء قوية خلال الأسابيع الأخيرة.

ارتفاع الطلب على السولار 18% والبنزين 14%

قالت شركة "إنديان أويل" إن الطلب على السولار ارتفع بنسبة 18% خلال أول 22 يومًا من مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع الطلب على البنزين بنسبة 14%.

في المقابل، أكدت وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية أن البلاد تمتلك مخزونات كافية من البنزين والسولار، داعية المواطنين إلى تجنب الشراء بدافع القلق، مشددة على أن التعاون والاستهلاك المسؤول سيساعدان على استقرار الإمدادات خلال فترة الطلب المرتفع.

