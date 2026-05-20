إعلان

ارتفاع أسعار الأرز والزيت والمكرونة اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

12:31 م 20/05/2026

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الأرز، والزيت، والمكرونة المعبأة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، بينما انخفضت أسعار الدقيق، والسكر، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.2 جنيه، بزيادة 91 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.88 جنيه، بزيادة 7.31 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.24 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.2 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.15 جنيه، بتراجع 1.31 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.56 جنيه، بزيادة 5.32 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.76 جنيه، بزيادة 9 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.42 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 120.34 جنيه، بزيادة 6.62 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 428.63 جنيه، بزيادة 4.58 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.26 جنيه، بزيادة 48 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.73 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.32 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 143.86 جنيه، بزيادة 66 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 281.43 جنيه، بزيادة 5.97 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.4 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 105.38 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار الزيت أسعار الدقيق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري اليوم
رياضة محلية

التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري اليوم
مصر تقضي على مرض عانت منه منذ 3000 سنة.. كيف حققت ذلك؟
أخبار مصر

مصر تقضي على مرض عانت منه منذ 3000 سنة.. كيف حققت ذلك؟
فلوس مقابل الأرقام.. إحالة فني معمل بمدرسة في الغردقة للمحاكمة بتهمة التحرش
أخبار المحافظات

فلوس مقابل الأرقام.. إحالة فني معمل بمدرسة في الغردقة للمحاكمة بتهمة التحرش
كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
علاقات

كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟
زووم

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة