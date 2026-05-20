ارتفعت أسعار الأرز، والزيت، والمكرونة المعبأة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، بينما انخفضت أسعار الدقيق، والسكر، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.2 جنيه، بزيادة 91 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.88 جنيه، بزيادة 7.31 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.24 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.2 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.15 جنيه، بتراجع 1.31 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.56 جنيه، بزيادة 5.32 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.76 جنيه، بزيادة 9 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.42 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 120.34 جنيه، بزيادة 6.62 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 428.63 جنيه، بزيادة 4.58 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.26 جنيه، بزيادة 48 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.73 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.32 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 143.86 جنيه، بزيادة 66 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 281.43 جنيه، بزيادة 5.97 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.4 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 105.38 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.