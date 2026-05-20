تراجع أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تأكيد ترامب أنه سينهي حرب إيران

كتب : وكالات

06:10 ص 20/05/2026

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، لكن لا يزال المستثمرون متخوفين بشأن نتائج محادثات السلام في ظل استمرار الاضطرابات التي تعاني منها إمدادات الشرق الأوسط جراء ‌الصراع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.4%، إلى 110.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.3%، إلى 103.88 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو دولار أمس الثلاثاء بعد أن قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات، وإن الطرفين لا ⁠يرغبان في استئناف العمل العسكري.

قال توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي سكيوريتيز: "المستثمرون حريصون على تقييم ما إذا كان بوسع واشنطن وطهران التوصل فعليا إلى أرضية مشتركة وإبرام اتفاق سلام، مع تغير موقف الولايات المتحدة يوميا".

وأضاف: "من المرجح أن تظل أسعار النفط مرتفعة نظرا لاحتمال تجدد الهجمات الأمريكية على إيران والتوقعات بأن إمدادات النفط الخام لن تعود سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام"، وفقا لروتيرز.

