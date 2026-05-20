أكد خبراء اقتصاديون، خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن استمرار الحرب الإيرانية لأكثر من 80 يومًا دفع الاقتصاد العالمي إلى موجة تضخمية ممتدة لم تكتمل ملامحها بعد، مع تصاعد الضغوط على أسواق الطاقة والسلع وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مشيرين إلى أن الأزمة لم تعد إقليمية بل تحولت إلى صدمة عالمية تعيد تشكيل سلوك المستثمرين واتجاهات رؤوس الأموال.

منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير، دخل الصراع مرحلة ممتدة من التصعيد والتوترات المتقطعة، دون التوصل إلى تسوية نهائية أو اتفاق شامل لإنهاء القتال.

وعلى الرغم من محاولات التهدئة التي أسفرت عن هدنة مؤقتة جرى تمديدها أكثر من مرة، فإن الأزمة ما تزال عالقة حتى الآن بعد مرور نحو 80 يومًا، في ظل غياب حلول سياسية حاسمة، واستمرار حالة "لا حرب ولا سلم" التي تلقي بظلالها على الأوضاع الإقليمية والاقتصادية.

تداعيات عالمية ممتدة للحرب الإيرانية على الأسواق

كشفت تقارير دولية حديثة أن تداعيات الحرب الإيرانية تجاوزت حدود الشرق الأوسط لتصيب الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية باضطرابات واسعة، وسط تحذيرات من مؤسسات مالية دولية من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع تكلفة المعيشة.

وبحسب تحليل لوكالة "رويترز"، فإن استمرار التوترات في المنطقة أدى إلى شلل تجاري في بعض الدول، وتراجع حاد في مؤشرات التجارة والنمو، بالتوازي مع صعود أسعار الطاقة إلى مستويات ضغطت على ميزانيات الدول المستوردة للنفط.

وأظهرت البيانات أن إغلاق أو اضطراب حركة "مضيق هرمز" انعكس مباشرة على حركة التجارة، حيث سجلت بعض الدول الخليجية تراجعًا كبيرًا في الصادرات والواردات، مع توقعات بانكماش اقتصادي في بعض الاقتصادات المعتمدة على الطاقة.

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

أسواق الطاقة في قلب الأزمة

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن الاقتصاد العالمي يمر بمراحل تضخمية متدرجة ترتبط مباشرة بارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى انتقال الأسواق من مستويات 86 دولارًا للبرميل إلى حدود 100 دولار، مع احتمالات وصولها إلى 110-115 دولارًا.

وأكد أن استمرار الأسعار عند هذه المستويات سيدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة "ضغط تضخمي" أوسع، تنعكس على جميع عناصر المعيشة والتكاليف الإنتاجية عالميًا.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية، مع تزايد الإقبال على الدولار كملاذ رئيسي، مقابل تسييل بعض الأصول مثل الذهب والسندات لتوفير السيولة.

وتطرق النحاس إلى أزمة أسواق السندات العالمية، موضحًا أن تراجع أسعار السندات دون قيمتها الاسمية أدى إلى ارتفاع العائد الفعلي عليها، ما يعكس تغيرًا في ثقة المستثمرين تجاه الديون الحكومية.

وأشار إلى أن الحكومات باتت مضطرة لرفع العوائد لجذب التمويل، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض عالميًا ويدفع رؤوس الأموال إلى التحول نحو أدوات أكثر أمانًا أو أعلى عائدًا.

عدم اليقين يضغط على الأسواق المالية

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن استمرار الحرب لفترة طويلة خلق حالة واسعة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وأوضح أن غياب وضوح الرؤية يدفع المستثمرين إلى تقليل المخاطر وتأجيل قرارات الاستثمار، ما يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الأسهم والعملات والسندات والمعادن.

وأكد أن استمرار حالة "لا سلم ولا حرب" يضاعف الضبابية الاقتصادية، ويؤدي إلى عزوف جزئي عن ضخ استثمارات جديدة، وهو ما يزيد من الضغط على الأسواق العالمية.

وبينما تعاني معظم الاقتصادات من تداعيات الأزمة، تشير التحليلات إلى استفادة بعض الدول المصدرة للمواد الخام من ارتفاع أسعار النفط، في حين تتعرض الاقتصادات الناشئة الأكثر اعتمادًا على الاستيراد لضغوط مالية ونقدية متزايدة.

كما سجلت بعض الأسواق المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار أداءً أفضل نسبيًا، مستفيدة من إعادة توجيه رؤوس الأموال عالميًا.

تشير المعطيات إلى أن الحرب الإيرانية لم تعد مجرد أزمة جيوسياسية، بل تحولت إلى عامل رئيسي يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، من خلال تضخم ممتد، واضطرابات في الطاقة، وتحولات في حركة رؤوس الأموال، وسط ترقب لمزيد من التقلبات خلال المرحلة المقبلة.

