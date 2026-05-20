سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:33 ص 20/05/2026

أسعار الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 19-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7789 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6815 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5841 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54520 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.71% إلى نحو 4488 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

