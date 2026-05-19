صعود جماعي لمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

10:54 ص 19/05/2026

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.83%، عند مستوى 52441 نقطة، في بداية جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.88%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.82%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX 30 انخفض 0.68%، عند مستوى 52007، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم المصرية للمنتجعات السياحية الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم مصر للأسواق الحرة.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات.

