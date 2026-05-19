تغطية الطرح الخاص لـ" قرة " 2.7 مرات فى أول أيام الأكتتاب

كتب : ميريت نادي

01:15 م 19/05/2026

أعلنت قرة للطاقة والاستثمار عن تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة بنحو 2.7 مرة، وذلك بنهاية اليوم الأول من الفترة المخصصة لتلقي الاكتتاب، وفقًا لما ورد في إفصاح الشركة المرسل إلى البورصة المصرية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن الطرح الخاص يتضمن 148.5 مليون سهم، تمثل 60% من إجمالي الأسهم المطروحة، مشيرة إلى أن التغطية جاءت استنادًا إلى خطاب وارد من برايم كابيتال بصفتها مدير الطرح.

استمرار تلقي أوامر الاكتتاب في الشريحة الخاصة حتى 24 مايو

وأكدت الشركة، أن تسجيل أوامر الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمستثمرين المصريين المؤهلين بدأ اعتبارًا من 18 مايو 2026، ولمدة خمسة أيام عمل، على أن ينتهي في 24 مايو 2026.

بدء الاكتتاب العام للجمهور المصري اعتبارًا من 19 مايو

كما يتضمن الطرح شريحة عامة مخصصة للجمهور المصري بعدد 99 مليون سهم، تمثل 40% من إجمالي الأسهم المطروحة، على أن يبدأ تلقي طلبات الاكتتاب بها اعتبارًا من 19 مايو 2026 وحتى 25 مايو 2026.

