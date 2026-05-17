انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.13%، عند مستوى 53085نقطة، في بداية جلسة اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، كما صعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وحسب البورصة المصرية، فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.49% عند مستوى 53154 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم المصرية للمنتجعات السياحية الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية.