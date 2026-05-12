تركيا تستعد لاستلام أول شحنة من احتياطي النفط الأمريكي

كتب : وكالات

02:42 ص 12/05/2026

أظهرت بيانات لتتبع السفن، أن شحنة نفط خام من احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة تتجه إلى تركيا، وهي أول شحنة من نوعها تتجه ‌إلى ذلك البلد.

تعمل الولايات المتحدة حاليا على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام بعد أن أدت الحرب على إيران إلى اضطراب الإمدادات العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز.

تأتي هذه الخطوة في إطار ⁠جهد منسق من وكالة الطاقة الدولية لسحب كمية قياسية 400 مليون برميل من النفط لكبح الأسعار.

