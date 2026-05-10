إعلان

رئيس أرامكو: العالم خسر مليار برميل نفط خلال شهرين

كتب : أحمد الخطيب

03:22 م 10/05/2026

أسعار النفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أن أسواق الطاقة العالمية ستحتاج إلى وقت حتى تستعيد استقرارها، حتى في حال عودة تدفقات النفط بصورة طبيعية، بسبب تداعيات اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح الناصر أن هدف أرامكو يتمثل في ضمان استمرار تدفق الطاقة رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النظام العالمي للطاقة، قائلاً: "هدفنا بسيط، وهو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام".

وتقلصت إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بصورة ملحوظة، في ظل إبقاء إيران لمضيق هرمز في حكم المغلق، ما حدّ من عمليات الشحن ودفع أسعار النفط إلى تسجيل ارتفاعات حادة منذ اندلاع الحرب.

وأكد الناصر أن إعادة فتح مسارات الملاحة لا تعني عودة السوق سريعًا إلى طبيعتها، موضحًا أن الأسواق حُرمت خلال الفترة الماضية من نحو مليار برميل نفط، في وقت تعاني فيه الصناعة من ضعف الاستثمارات بقطاع الطاقة على مدار سنوات، الأمر الذي زاد الضغوط على الاحتياطيات والمخزونات النفطية العالمية.

اقرأ أيضًا: أسعار النفط تحت ضغط "التصعيد الصامت".. هل يواصل الصعود؟

خط شرق غرب لتجاوز أزمة هرمز

وأشار الرئيس التنفيذي لأرامكو إلى أن الشركة لجأت إلى ضخ الخام عبر خط أنابيب "شرق-غرب" لتجاوز مضيق هرمز ونقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، واصفًا الخط بأنه "شريان حيوي" ساهم في الحد من تداعيات الأزمة على الإمدادات.

ورغم التحولات التي شهدتها مسارات الشحن العالمية، شدد الناصر على أن الأسواق الآسيوية ستظل تمثل أولوية رئيسية لأرامكو، باعتبارها المحرك الأساسي للطلب العالمي على النفط الخام.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط أسواق الطاقة مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
نصائح طبية

الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
علاقات

سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
زووم

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
جولة داخل شقة الأحلام في أبراج العلمين بعد التشطيب الكامل
مصراوى TV

جولة داخل شقة الأحلام في أبراج العلمين بعد التشطيب الكامل
مع اقتراب عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟
نصائح طبية

مع اقتراب عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا