رئيس أرامكو: العالم خسر مليار برميل نفط خلال شهرين

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أن أسواق الطاقة العالمية ستحتاج إلى وقت حتى تستعيد استقرارها، حتى في حال عودة تدفقات النفط بصورة طبيعية، بسبب تداعيات اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح الناصر أن هدف أرامكو يتمثل في ضمان استمرار تدفق الطاقة رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النظام العالمي للطاقة، قائلاً: "هدفنا بسيط، وهو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام".

وتقلصت إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بصورة ملحوظة، في ظل إبقاء إيران لمضيق هرمز في حكم المغلق، ما حدّ من عمليات الشحن ودفع أسعار النفط إلى تسجيل ارتفاعات حادة منذ اندلاع الحرب.

وأكد الناصر أن إعادة فتح مسارات الملاحة لا تعني عودة السوق سريعًا إلى طبيعتها، موضحًا أن الأسواق حُرمت خلال الفترة الماضية من نحو مليار برميل نفط، في وقت تعاني فيه الصناعة من ضعف الاستثمارات بقطاع الطاقة على مدار سنوات، الأمر الذي زاد الضغوط على الاحتياطيات والمخزونات النفطية العالمية.

اقرأ أيضًا: أسعار النفط تحت ضغط "التصعيد الصامت".. هل يواصل الصعود؟

خط شرق غرب لتجاوز أزمة هرمز

وأشار الرئيس التنفيذي لأرامكو إلى أن الشركة لجأت إلى ضخ الخام عبر خط أنابيب "شرق-غرب" لتجاوز مضيق هرمز ونقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، واصفًا الخط بأنه "شريان حيوي" ساهم في الحد من تداعيات الأزمة على الإمدادات.

ورغم التحولات التي شهدتها مسارات الشحن العالمية، شدد الناصر على أن الأسواق الآسيوية ستظل تمثل أولوية رئيسية لأرامكو، باعتبارها المحرك الأساسي للطلب العالمي على النفط الخام.