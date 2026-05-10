شعبة الخضروات توضح موعد انخفاض أسعار البطيخ في الأسواق

كتب : دينا خالد

10:13 م 10/05/2026

حاتم النجيب

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار البطيخ مازالت مرتفعة في الأسواق، نتيجة لعدم استقرار الطقس الصيفي حتى الآن، والبطيخ فاكهة صيفية كلما ارتفعت درجة حرارة الطقس زاد الإنتاج ونضج المحصول.

وتوقع النجيب، أن تشهد أسعار البطيخ انخفاضا تدريجيا بعد 14 يوما، تزامنا مع استقرار الطقس الصيفي ومع ظهور إنتاج محافظات مثل كفر الشيخ والبحيرة.

وأشار، إلى أنه من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار البطيخ هذا العام هو نقص المعروض منه في ظل اتجاه المزارعين لزراعة محاصيل بديلة أعلى في الربح من البطيخ.
وتتراوح أسعار البطيخ بين 150 و250 جنيها في سوق الجملة، باختلاف الأحجام والأوزان، بحسب النجيب.

