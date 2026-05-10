سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب- إبراهيم الهادي عيسى:

07:49 م 10/05/2026 تعديل في 07:51 م

sعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 10-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4666 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 6000 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 7000 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8000 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 56000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4715 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

