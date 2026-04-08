تعمل مصلحة الخزانة العامة وسك لعملة على تنفيذ خطة تطوير العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها: فئة "الجنيه" مع طرح عملة معدنية جديدة فئة الـ 2 جنيه.

وأكدت المصلحة في بيان اليوم، أن طرح العملات المحدثة سيكون بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما فى ذلك تحديث التركيب المعدني "السبيكة" لبعض الفئات.

سيتم الاستمرار في تداول الفئات الحالية من "ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه"، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة "الفكة" مع ضخ كميات كافية منها خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.

ما أسباب تحديث العملات المعدنية وطرح فئة الـ 2 جنيه؟

- تحديث التركيب المعدني "السبيكة" لبعض الفئات.

- استخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج.

- الحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع.

رصدت مصلحة سك العملة قيام البعض بجمع العملات المعدنية فئة الجنيه وصهرها للاستفادة من مادة النحاس التي تتضمنها العملة وباقي مكوناتها حيث قيمة المعدن يزيد جنيهين و ثلاثة جنيهات عن قيمة الجنيه الحقيقية.

- ضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.