منحت شركات التمويل العقاري عملاءها نحو 20.55 مليار جنيه خلال النصف الأول 2025-2026، مقارنة بنحو 13.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2024-2025، بمعدل نمو نحو 49.1%، حسب تحليل "مصراوي" لبيانات "الرقابة المالية".

وحسب هيئة الرقابة المالية، ارتفع عدد العملاء خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026 إلى 6747 عميلًا مقابل 5193 خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة نحو 29.9%.

وعلى صعيد توزيع العملاء، استحوذ التمويل السكني على النصيب الأكبر، حيث بلغ عدد العملاء نحو 5455 عميلًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ4999 عميلًا في 2024-2025، بمعدل نمو نحو 9.1%.

ورغم استمرار هيمنة النشاط السكني، تراجعت حصته النسبية إلى نحو 80.8% من إجمالي العملاء، مقابل ارتفاع ملحوظ للأغراض الأخرى من التمويل العقاري (مثل الإداري)، التي سجلت قفزة كبيرة.

إذ ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري لغرض غير سكني إلى 1292 عميلًا خلال النصف الأول من 2025-2026 مقابل 194 عميلًا فقط في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو تجاوز 560%، لترتفع حصتم إلى نحو 19.2% من السوق.

ويُذكر أن عدد شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري نحو 29 شركة، أقدمها الأولى للتمويل العقاري التي تعود لـ2004، كما تضم السوق كيانات مثل المصرية (EHFC) وتمويل وكونتكت وبلتون، إلى جانب دخول لاعبين جدد خلال السنوات الأخيرة مثل ناوي ومنزل فين.