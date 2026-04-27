عادت التداولات داخل البورصة المصرية إلى طبيعتها بشكل كامل، ظهر الإثنين، بعد نجاح معالجة عطل مفاجئ ضرب نظام التداول خلال جلسة اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت البورصة المصرية، حدوث عطل فني مفاجئ في نظام التداول، ما أدى إلى إيقاف التعاملات مؤقتًا خلال جلسة اليوم.

وعادت البورصة المصرية لاحقًا للتأكيد على عودة النظام للعمل بكامل كفاءته، موضحة أنها ستصدر توضيحًا بشأن أسباب العطل في وقت لاحق.