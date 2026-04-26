تحالف حسن علام للإنشاءات والبواني يفوز بعقد بـ 490 مليون دولار لأنشاء المتحف السعودي للفن

كتب : منال المصري

02:57 م 26/04/2026

أعلن تحالف حسن علام القابضة وشركة البواني القابضة عن فوز تحالفهما بعقد إنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر بقيمة 490 مليون دولار (1.84مليار ريال سعودي) في منطقة الدرعية بالسعودية، أحد أبرز المشاريع الثقافية والمعالم الأيقونية ضمن خطة تطوير الدرعية في السعودية.

ويتولى تنفيذ الأعمال، وفق بيان الشركة اليوم، تحالف يضم حسن علام للإنشاءات السعودية، التابعة لمجموعة حسن علام القابضة وهي إحدى أكبر شركات الهندسة والبناء والاستثمار والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بجانب شركة البواني المحدودة وهي شركة سعودية رائدة في مجال الإنشاءات والتطوير تنفذ مشاريع كبرى للبنية التحتية والمشاريع التجارية والثقافية في مختلف أنحاء المملكة.

تفاصيل المشروع بالسعودية

ومن جانبه قال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن هذا المشروع يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة داخل السعودية، ويؤكد التزامهم بتنفيذ مشاريع ثقافية عالمية المستوى تحترم الإرث التاريخي وتواكب الطموحات الوطنية المستقبلية.

يقع المشروع في قلب الدرعية، أحد أبرز المواقع التاريخية في المملكة وتبلغ المساحة الإجمالية للمتحف 45.25 ألف متر مربع، فيما تصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 77.43 ألف متر مربع.

فيديو قد يعجبك



ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
وزير الرياضة يقترح: 50 جنيهاً سنوياً لطلاب المدارس لدخول مراكز الشباب
شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟