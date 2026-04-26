أعلن تحالف حسن علام القابضة وشركة البواني القابضة عن فوز تحالفهما بعقد إنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر بقيمة 490 مليون دولار (1.84مليار ريال سعودي) في منطقة الدرعية بالسعودية، أحد أبرز المشاريع الثقافية والمعالم الأيقونية ضمن خطة تطوير الدرعية في السعودية.

ويتولى تنفيذ الأعمال، وفق بيان الشركة اليوم، تحالف يضم حسن علام للإنشاءات السعودية، التابعة لمجموعة حسن علام القابضة وهي إحدى أكبر شركات الهندسة والبناء والاستثمار والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بجانب شركة البواني المحدودة وهي شركة سعودية رائدة في مجال الإنشاءات والتطوير تنفذ مشاريع كبرى للبنية التحتية والمشاريع التجارية والثقافية في مختلف أنحاء المملكة.

تفاصيل المشروع بالسعودية

ومن جانبه قال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن هذا المشروع يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة داخل السعودية، ويؤكد التزامهم بتنفيذ مشاريع ثقافية عالمية المستوى تحترم الإرث التاريخي وتواكب الطموحات الوطنية المستقبلية.

يقع المشروع في قلب الدرعية، أحد أبرز المواقع التاريخية في المملكة وتبلغ المساحة الإجمالية للمتحف 45.25 ألف متر مربع، فيما تصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 77.43 ألف متر مربع.