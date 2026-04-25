سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق.. ارتفاع جديد

كتب : آية محمد

11:30 ص 25/04/2026

ارتفعت أسعار حديد عز، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن حديد عز: 37261.54 جنيه، بزيادة 174.51 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 39092.31 جنيه، بتراجع 138.47 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 38500 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4207.69 جنيه، بزيادة 60.83 جنيه.

