سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتب : ميريت نادي

10:27 ص 24/04/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 24-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5980 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6975 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7970 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79700 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247867 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 4675 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الهواري مع أحمد نادر جلال في كواليس تصوير "ما لم يحكى عن بني مزار"
زووم

مجدي الهواري مع أحمد نادر جلال في كواليس تصوير "ما لم يحكى عن بني مزار"
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
واشنطن تدرس معاقبة دول في الناتو لعدم دعمها ضد إيران
شئون عربية و دولية

واشنطن تدرس معاقبة دول في الناتو لعدم دعمها ضد إيران
مرور القاهرة يعلن غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر لتنفيذ أعمال تطوير
حوادث وقضايا

مرور القاهرة يعلن غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر لتنفيذ أعمال تطوير

أخبار

المزيد

صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟