سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق.. ارتفاع الأسمنت

كتب : ميريت نادي

10:57 ص 24/04/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-4-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن حديد عز: 39230.78 جنيه، بتراجع 130.69 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37087.03 جنيه، بتراجع 53.73 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4146.86 جنيه، بزيادة 1.86 جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مرور القاهرة يعلن غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر لتنفيذ أعمال تطوير
حوادث وقضايا

مرور القاهرة يعلن غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر لتنفيذ أعمال تطوير
الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
بينها 7 سفن حربية.. تايوان ترصد تحركات عسكرية صينية جديدة حول الجزيرة
شئون عربية و دولية

بينها 7 سفن حربية.. تايوان ترصد تحركات عسكرية صينية جديدة حول الجزيرة
حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
أخبار البنوك

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟
رياضة محلية

هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟

صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟