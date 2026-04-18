أكد المهندس محمود القفاص، رئيس شركة السهام البترولية، تحقيق الشركة نموًا في الأرباح تجاوز 27% بنهاية عام 2025، بالتزامن مع نقل نحو 4.7 مليار لتر من المنتجات البترولية السائلة و957 ألف طن من غاز البوتاجاز، عبر أسطول يضم 362 وحدة نقل تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن إجمالي مسافات التشغيل بلغ نحو 56 مليون كيلومتر، ما يعكس حجم النشاط والتوسع في أعمال الشركة، مشيرًا إلى احتفاظ “السهام” بمكانة رائدة في السوق بحصة تبلغ نحو 17.5% من نقل المنتجات البترولية السائلة، و65% من نقل غاز البوتاجاز على مستوى الجمهورية.

وجاءت هذه التصريحات خلال الجمعية العامة للشركة، التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الشركة إلى تحقيق معدلات متميزة في السلامة، حيث سجلت الشركة نحو 3.81 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع وفيات ناتجة عن العمل، إلى جانب سعيها للحصول على شهادات الأيزو في مجالات البيئة والسلامة والصحة المهنية وسلامة الطرق والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن الشركة تتجه إلى تنفيذ مشروعات للوقود الحيوي في محافظة أسيوط، مع تعميم أنظمة التتبع اللحظي (GPS) على جميع المركبات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستويات الأمان، فضلًا عن توفير نحو ألف فرصة تدريبية للعاملين باستخدام أجهزة محاكاة حديثة لتطوير مهارات القيادة الآمنة.

أولوية ترشيد النفقات والتحول للغاز الطبيعي

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع يضع ترشيد الاستهلاك وخفض النفقات على رأس أولوياته، بما يتيح توجيه الوفورات لدعم خطط التطوير ورفع الكفاءة وتحسين الأداء في مختلف الأنشطة.

وشدد الوزير على أهمية التوسع في تحويل أسطول المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تكثيف برامج التوعية وورش العمل للسائقين ومقاولي النقل، بما يعزز الالتزام بمعايير السلامة على الطرق.

كما وجّه الشكر للهيئة المصرية العامة للبترول على جهودها في حوكمة منظومة تداول المنتجات البترولية، مشيدًا بما حققته شركة السهام من مؤشرات إيجابية، خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية، ومؤكدًا أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير آمنة للحد من الحوادث.

واختتم رئيس الشركة بالتأكيد على استمرار خطة تحديث الأسطول والالتزام الكامل بمعايير السلامة، بما يدعم تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق نتائج تشغيلية ومالية أفضل خلال الفترة المقبلة.