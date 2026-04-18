إعلان

أسعار السلع الأساسية اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

12:57 م 18/04/2026

أسعار الأرز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار السلع الأساسية، خلال تعاملات اليوم السبت 18-4-2026، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.24 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 63.78 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.17 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 104.19 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.07 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.94 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.61 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.38 جنيه.

لتر زيت الذرة: 117.91 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 444.22 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.95 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.8 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 154.1 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.71 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.11 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 112.89 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض مع بداية تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار اللحوم أسعار الزيت أسعار الدقيق أسعار الأرز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عمر كمال عنده 5 عربيات".. أسعار ومواصفات سيارات المطرب الشعبي
أخبار السيارات

"عمر كمال عنده 5 عربيات".. أسعار ومواصفات سيارات المطرب الشعبي
عندي عدم بركة في مرتبي رغم بساطة المعيشة؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

عندي عدم بركة في مرتبي رغم بساطة المعيشة؟.. أمين الفتوى يجيب
استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل
أخبار مصر

استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل
هل سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا يوليو المقبل؟ مصدر يحسم الجدل
أخبار مصر

هل سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا يوليو المقبل؟ مصدر يحسم الجدل
السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط
أخبار المحافظات

السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل| رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟