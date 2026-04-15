ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.63% عند مستوى 50293 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.83% عند مستوى 49978 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الإسكندرية الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق مصر لصناعة الكيماويات الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الملتقى العربي للاستثمارات.