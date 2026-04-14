ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية؟

كتب : أحمد الخطيب

07:12 م 14/04/2026

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 14-4-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4766 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6128 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 7150 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8171 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 57200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254118 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.42% إلى نحو 4809 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

اقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

"كانوا طالعين من فرح".. تفاصيل فيديو جلوس ركاب على نوافذ سيارة ميكروباص
إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
دبلوماسية "الوقت الضائع".. هل تنجح طهران في ترميم ما حطمته صواريخها في
هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير