إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:36 ص 01/04/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.62% عند مستوى 4852 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.32%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.38%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.29% عند مستوى 45321 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في منتصف جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم المطورون العرب القابضة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بمستهل جلسة اليوم، ويليه سهم المتحدة للإسكان والتعمير.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في منتصف جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية الأكثر انخفاضًا في بمستهل جلسة اليوم، ويليه سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
شئون عربية و دولية

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
حوادث وقضايا

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق