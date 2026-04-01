ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.62% عند مستوى 4852 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.32%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.38%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.29% عند مستوى 45321 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في منتصف جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم المطورون العرب القابضة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بمستهل جلسة اليوم، ويليه سهم المتحدة للإسكان والتعمير.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في منتصف جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية الأكثر انخفاضًا في بمستهل جلسة اليوم، ويليه سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.