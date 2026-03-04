إعلان

بمشاركة 380 طالبًا وطالبًة.. "سكاتش" تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (فيديو)

كتب : مصراوي

02:17 م 04/03/2026 تعديل في 03:18 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (1)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (4)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (5)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (2)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (6)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (7)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (8)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (10)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (11)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (13)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (12)
  • عرض 13 صورة
    سكاتش تنظم فعاليتين مهنيتين لطلاب التكنولوجيا التطبيقية (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعلان تحريري:
نظمت شركة "سكاتش" فعاليتين مهنيتين يومي 12 و15 فبراير الجاري داخل مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، بمشاركة نحو 380 طالبًا وطالبة، بهدف إتاحة مساحة تواصل مباشر بين الطلاب وممثلي عدد من الشركات، والتعريف بطبيعة بيئة العمل في القطاعات التقنية والمهنية.
وتأتي الفعاليتين ضمن أنشطة "جسور سكاتش" وبالشراكة مع "تأهيل" المتخصصة في دعم تطوير مهارات التعليم الفني وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

وأقيمت الفعالية الأولى برعاية شركة ،Sysmexفي مدرسة البنك الأهلي للتكنولوجيا التطبيقية للصناعات الميكانيكية والكهربائية، فيما استضافت مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية الفعالية الثانية.

وتضمن البرنامج لقاءات مباشرة بين الطلاب وممثلي الشركات، جرى خلالها مناقشة المسارات المهنية المرتبطة بالتخصصات الفنية، إلى جانب استعراض نماذج تطبيقية من بيئة العمل.

كما ساهمت شركات في تقديم تفاعلية للطلاب، من بينها AdvanSec وTK Elevator وجمعية خير وبركة، حيث أتيحت للطلاب فرصة الاستماع إلى تجارب عملية والتعرف على متطلبات العمل في مجالاتهم.

كما تم تنظيم خمس ورش عمل تناولت موضوعات ريادة الأعمال والجوانب التقنية المرتبطة بالتخصصات المختلفة، في إطار دعم المهارات العملية وتعزيز الوعي المهني لدى الطلاب.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن أنشطة "جسور سكاتش"، التي تركز على تنظيم لقاءات مهنية داخل مدارس ومعاهد التعليم الفني، بما يسهم في تعريف الطلاب ببيئة العمل وإتاحة فرص تواصل مباشر مع الشركات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة سكاتش مدرسة البنك الأهلي للتكنولوجيا التطبيقية جسور سكاتش مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي يستعرض خطة تأمين احتياجات الكهرباء والبترول
أخبار مصر

السيسي يستعرض خطة تأمين احتياجات الكهرباء والبترول
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
أخبار المحافظات

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة