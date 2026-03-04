إعلان تحريري:

نظمت شركة "سكاتش" فعاليتين مهنيتين يومي 12 و15 فبراير الجاري داخل مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، بمشاركة نحو 380 طالبًا وطالبة، بهدف إتاحة مساحة تواصل مباشر بين الطلاب وممثلي عدد من الشركات، والتعريف بطبيعة بيئة العمل في القطاعات التقنية والمهنية.

وتأتي الفعاليتين ضمن أنشطة "جسور سكاتش" وبالشراكة مع "تأهيل" المتخصصة في دعم تطوير مهارات التعليم الفني وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

وأقيمت الفعالية الأولى برعاية شركة ،Sysmexفي مدرسة البنك الأهلي للتكنولوجيا التطبيقية للصناعات الميكانيكية والكهربائية، فيما استضافت مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية الفعالية الثانية.

وتضمن البرنامج لقاءات مباشرة بين الطلاب وممثلي الشركات، جرى خلالها مناقشة المسارات المهنية المرتبطة بالتخصصات الفنية، إلى جانب استعراض نماذج تطبيقية من بيئة العمل.

كما ساهمت شركات في تقديم تفاعلية للطلاب، من بينها AdvanSec وTK Elevator وجمعية خير وبركة، حيث أتيحت للطلاب فرصة الاستماع إلى تجارب عملية والتعرف على متطلبات العمل في مجالاتهم.

كما تم تنظيم خمس ورش عمل تناولت موضوعات ريادة الأعمال والجوانب التقنية المرتبطة بالتخصصات المختلفة، في إطار دعم المهارات العملية وتعزيز الوعي المهني لدى الطلاب.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن أنشطة "جسور سكاتش"، التي تركز على تنظيم لقاءات مهنية داخل مدارس ومعاهد التعليم الفني، بما يسهم في تعريف الطلاب ببيئة العمل وإتاحة فرص تواصل مباشر مع الشركات.