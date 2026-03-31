سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟

كتب : منال المصري

01:47 م 31/03/2026 تعديل في 01:57 م

ارتفع سعر الدولار في العقود الآجلة للجنيه للعمليات التجارية ذات الآجال المختلفة 3 و6 و9 أشهر وسنة بعد هبوط سعر الجنيه إلى أدنى مستوى منذ بداية الأسبوع الحالي، وسط تصاعد مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية.

أسعار العقود الآجلة للجنيه بحسب بيانات رويترز التي أطلع عليها مصراوي

عقود 3 أشهر: ارتفع سعر الدولار إلى 57.55 جنيه.

عقود 6 أشهر: زاد سعر الدولار إلى 59.79 جنيه.

عقود 9 أشهر: صعد الدولار إلى 61.8 جنيه.

عقود أجل سنة: ارتفع سعر الدولار إلى 63.81 جنيه.

ما هي العقود الآجلة للجنيه؟

والعقد الآجل هو اتفاق بين المشتري والبائع على تداول أصل، عادة ما يكون عملة، بسعر متفق عليه بين الطرفين وتاريخ محدد.

على عكس العقود المستقبلية، فإن العقود الآجلة هي ترتيبات خاصة بين المشتري والبائع، وبالتالي، لا يتم تداولها في البورصة المركزية، بل تعتبر جزءا من سوق خارج البورصة.

لماذا ارتفع الدولار في العقود الآجلة للجنيه؟

سعر الدولار في العقود الآجلة للجنيه سواء بالارتفاع أو الانخفاض يعكس عاملين هما فرق سعر الفائدة بين الجنيه والدولار وسعر الصرف، وفق ما قاله محمود نجلة المدير التنفيذي لأدوات النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية.

كان سعر الجنيه هبط إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية وتبعاتها السلبية على المنطقة، حيث فقدت العملة المصرية نحو 14% خلال أول شهر للحرب مسجلا قرب 55 جنيها للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح نجلة أن ارتفاع الدولار في العقود الآجلة قد يعود للتراجع مجددا مع تحسن العملة المصرية وصعودها مقابل الدولار بعد تراجع مخاطر الحرب والتوصل للاتفاق، مؤكد أن أسعار العقود الآجلة ارتفعت على عملات الأسواق الناشئة وليس مصر فقط.

