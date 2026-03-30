بعد قفزات قياسية.. هل يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الحالي؟

وصل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم إلى مستويات قياسية بالبنوك المصرية ليهبط الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق وسط تزايد حالة عدم اليقين للحرب الأمريكية الإيرانية وتبعاتها السلبية على المنطقة.



عزز الدولار من مكاسبه خلال تعاملات اليوم بنحو 95 قرشا ليصل إلى مستوى قياسي قرب الـ 55 جنيها لكل دولار.

اقرأ أيضا



مكاسب سعر الدولار

منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية حقق الدولار مكاسب بنحو 14% مقابل الجنيه بزيادة 6.62 جنيه خلال شهر.

وجاء ذلك وسط ضغوط زيادة الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للأجانب والاستيراد.

اقرأ أيضا



هل يصل سعر الدولار إلى 60 جنيها؟

قال مصرفيون إن كافة السيناريوهات بصعود أو انخفاض الدولار مفتوحة في ظل حالة عدم اليقين من الحرب الأمريكية الإيرانية.

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، أنه من الصعب التوقع بوصول سعر الدولار إلى نقطة محددة في ظل ضبابية أجواء الحرب.

وأوضح أن في حال استمرار الحرب ستزيد الضغوط على الجنيه وسينخفض مقابل الدولار ولكن في حال التوصل لاتفاق لوقف الحرب سيعود المستثمرين مجددا ويعكس الدولار اتجاهه الصعودي إلى انخفاض وسط وفرة النقد الأجنبي.



توقعت مؤسسة ستاندر آند بورز العالمية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 58.3 جنيه خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2026 على أن يصل إلى 64.5 جنيه خلال العام المالي 2028-2029.

استمرار تصاعد الحرب تحدد سعر الدولار

وقال رئيس أحد البنوك لمصراوي، إن التهاب الأوضاع بالمنطقة تزيد من ضغوط العملات الناشئة ومنها مصر وقد يصل الدولار إلى مستوى أعلى من 55 جنيها في حال تصاعد توتر الحرب.